Iniciativa oferece formação comercial para pessoas com deficiência

Iniciativa Impulsione ganha nova modalidade de formação para pessoas com deficiência ingressarem no mercado financeiro

O Itaú Unibanco criou uma modalidade de formação exclusiva para pessoas com deficiência dentro da “Iniciativa Impulsione”, um dos seus principais programas para preparar pessoas diversas para atuar no mercado financeiro. Como parte do compromisso contínuo da empresa com diversidade e inclusão, o Impulsione – Formação Comercial buscará desenvolver profissionais para atuar na rede de agências do banco, com apoio para obterem a certificação CPA-10 da Anbima e treinamentos de soft skills para atuação na área comercial.

A formação ocorrerá em duas etapas: os selecionados passarão primeiro por uma imersão nos desafios da área comercial na prática, com o time do Itaú, e por trilhas de capacitação online para obterem a certificação CPA-10, para aqueles que ainda não tiverem. A segunda etapa envolve treinamentos para aprofundar os conhecimentos nas soft skills necessárias para se tornar um profissional de sucesso na área comercial.

O programa beneficiará profissionais de todo o País e não exige experiência prévia na área. As pessoas interessadas deverão ter ensino superior completo ou em andamento nas áreas de Humanas, ou Exatas, além da vontade de conhecer e atuar no mundo comercial de produtos e serviços financeiros.

“O programa Impulsione reflete o compromisso do Itaú Unibanco em promover a diversidade e inclusão no mercado financeiro, indo além das fronteiras da própria instituição”, explica Renata Oliveira, diretora de Recursos Humanos do banco.

A iniciativa foi criada em 2022 para auxiliar e oferecer bolsas para a obtenção das certificações necessárias para atuação de profissionais no mercado financeiro. Atualmente, são mais de 300 pessoas participando da iniciativa e, em 2023, mais de 150 pessoas foram contratadas pelo Itaú após participarem do programa, em todo o Brasil.

As inscrições para a Iniciativa Impulsione – Formação Comercial já estão abertas, e os interessados podem obter mais informações do programa e finalizar sua inscrição pelo site.

*Com informações da assessoria

