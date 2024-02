Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro anuncia renovação de matrículas em Manaus e Envira

Manaus (AM) – O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro vai realizar a renovação de matrículas de seus alunos nos dias 28 e 29 de fevereiro, das 8h às 17h. A rematrícula será efetuada para o ano letivo de 2024 nas unidades de Manaus e Envira (distante a 1.208 quilômetros de Manaus).

Em Manaus, será realizada a renovação de matrícula de alunos dos cursos de Música e Dança. Já em Envira, dos alunos de Música, Dança e Teatro. Para efetuar a renovação, o aluno deve se dirigir à unidade do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na qual participa dos cursos e confirmar a permanência em 2024.

Em Manaus, as rematrículas podem ser realizadas nas unidades do Sambódromo (Bloco F), do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola e do Centro Cultural Anibal Beça (somente para o curso de Música). Em Envira, os alunos ou responsáveis devem comparecer à unidade do Liceu no município.

As renovações de matrículas serão efetuadas de maneira presencial. Ou seja, os alunos ou responsáveis devem comparecer à unidade do Liceu na qual estão matriculados, para renovar a matrícula, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e atualização escolar.

Uma das primeiras instituições públicas de artes da região Norte, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro pertence ao Governo do Estado, sob administração da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É uma referência regional na formação de talentos nas mais variadas linguagens artísticas.

O titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, pontua que são oferecidas aulas de música, dança, teatro e outras modalidades artísticas, gratuitamente, aos alunos de 20 municípios do estado.

“Uma média anual de três mil alunos participam das aulas do Liceu, entre presenciais e por meio do Liceu Digital, que leva a cultura de maneira online para diversas cidades do interior. Neste momento, vamos abrir o período das rematrículas, e estão previstas para a primeira quinzena de março as matrículas dos alunos novos”, revela o secretário.

*Com informações da assessoria

