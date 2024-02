Amazonastur avalia potencial turístico na RDS Igapó-Açú

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realiza entre os dias 20 a 23 de fevereiro uma visita técnica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Igapó-Açú. A ação conta com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e tem a finalidade de realizar um levantamento sobre as potencialidades turísticas e as necessidades dos prestadores de serviços na região.

Durante a visita, a equipe técnica da Amazonastur busca identificar as atividades turísticas que já são realizadas nas comunidades para uma orientação e formação de produtos turísticos para a RDS, que abrange os municípios de Borba, Manicoré e Beruri. Também faz parte da ação a sensibilização dos prestadores de serviços ao Cadastro de Prestadores Serviços Turísticos (Cadastur).

Para a chefe do Departamento de Produtos e Projetos da Amazonastur, Raíssa Tavares, a iniciativa potencializa o turismo na região.

“Com essa visita técnica, a Amazonastur irá se aproximar das pousadas localizadas em comunidades na RDS Igapó Açu, aproveitando para fazer o levantamento do potencial turístico da região e o acolhimento de demandas necessárias para a melhoria da atividade turística, como cursos de qualificação voltados para o turismo”, destacou Tavares.

A RDS já possui pousadas em três comunidades, que possuem o artesanato, turismo de base comunitária, pesca esportiva e trabalhos voltados para preservação dos quelônios.

Além das comunidades que possuem o turismo como fonte de renda, a RDS também trabalha com objetivo de preservar a natureza e assegurar os meios necessários para a melhoria da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais, sendo um deles por meio do turismo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo do AM oferta financiamento de até R$ 200 mil para empreendedores do turismo

Amazonas vai capacitar profissionais do turismo em Libras

Manaus visa atrair turistas e consolidar o turismo religioso em 2024