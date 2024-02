Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram terceiro filho em chá revelação luxuoso

Nesta terça-feira (20), Virgínia Fonseca sanou a curiosidade dos seus seguidores e contou que está à espera de um menino, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, que completou 1 aninho. No chá revelação, que aconteceu no fim do dia, uma missa foi celebrada para abençoar o pequenino e a família do filho de Leonardo.

No chá revelação, todos estavam usando branco, combinando com a decoração, que ainda trazia nuances de amarelo. No cenário, uma igreja ao fundo, bastante balões e flores, num clima bastante intimista. A mamãe de três estava usando um look longo, rendado, com bastante transparência. Na live, mais de 1,5 milhão de admiradores do casal aguardavam a contagem regressiva.

A influenciadora anunciou que esperava um novo herdeiro no dia 17 janeiro, numa publicação emocionante no Instagram: “Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia. Nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes! Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!”.

Eles anunciaram a gravidez com um post no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

Há alguns dias, Virgínia brincou com alguns talheres, tentando adivinhar o sexo do bebê. Ela precisava escolher entre duas almofadas para se sentar. Embaixo de uma tinha um garfo, que representava um menino, e na outra, uma colher, que representava uma menina. A empresária escolheu o item que tinha o garfo embaixo, indicando que um garotinho estaria a caminho. Pelo visto, a simpatia, que é bem antiga por sinal, deu certo! Parabéns aos papais!

*Com informações do Metrópoles

