Manaus Vôlei recebe Araucária Vôlei pela sexta rodada da Superliga B, nesta quarta (21)

Partida será realizada no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge

Manaus (AM) – O Manaus Vôlei entrou na reta final de sua preparação para enfrentar o Araucária Vôlei-PR, nesta quarta-feira (21), às 19h, pela sexta rodada da Superliga B. A partida acontece no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge.

Para o central do Manaus Vôlei, Carlos Moreno, a equipe está confiante em um resultado positivo nesta partida.

“Sabemos que uma vitória, nesta altura da competição, é decisiva e de extrema importância para todos nós e vamos brigar pelo resultado positivo dentro de casa”, afirmou o central.

Treinos

Nesta quarta-feira (21), às 8h, a equipe amazonense realizará o último treino antes do jogo oficial contra o Araucária Vôlei. Em seguida, às 10h30, será a vez do time paranaense entrar em quadra. Os treinamentos serão fechados e acontecerão no ginásio Ninimberg Guerra.

Na tabela, o Manaus Vôlei permanece na 12ª posição, enquanto o time paranaense alcançou a 7ª posição, com sete pontos conquistados.

