Amom lança pré-candidatura a prefeito de Manaus nesta sexta (23)

A Federação PSDB-Cidadania lança nesta sexta-feira (23) a pré-candidatura do deputado federal Amom Mandel à Prefeitura de Manaus. O lançamento será às 10h no salão de eventos do restaurante Bom Prato, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Está prevista uma coletiva à imprensa e em seguida Amom inicia o circuito em que até a eleição vai passar por todos os bairros e comunidades rurais coletando propostas da população para o Plano de Governo. Cada semana, um bairro será visitado por Amom.

A pré-candidatura do Deputado Amom Mandel, havia sido confirmada pelo Senador Plínio Valério em entrevista para uma rádio da capital.

Pesquisa realizada pela EAS Consultoria e Estatísticas, em parceira com o Portal Radar Amazônico, aponta Amom Mandel com 3% pontos percentuais a frente do atual prefeito David Almeida (Avante), que possui 33% das inteções de votos.

A pesquisa foi realizada com aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em domicílios e com entrevistas pessoais realizadas em todas as seis zonas administrativas da cidade, com a seguinte proporção: Zona Norte 28%, Zona Leste 24%, Zona Sul 16%, Zona Oeste 14%, Zona Centro-Oeste 10%, Zona Centro-Sul 8%.

No cenário de segundo turno, Amom Mandel também vence David Almeida por 45% a 41%.

