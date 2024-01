Amom Mandel visita Incra e promete empenho para melhorar estrutura de órgãos públicos

Na sede do órgão federal, o deputado falou sobre os investimentos em habitação popular no Estado

Manaus (AM) — O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) esteve com o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Amazonas, Denis Pereira, nesta quinta-feira (25). Entre as pautas da visita institucional, na sede do órgão federal em Manaus, foi discutido sobre os investimentos em habitação popular no Estado.

Durante a agenda, que também contou com a participação do coordenador-geral do escritório estadual do Ministério de Desenvolvimento Agrário no Amazonas (MDA/AM), José Ricardo, o parlamentar também questionou sobre a situação de assentamentos irregulares no Amazonas.

Além disso, Amom avaliou as demandas referentes às condições estruturais do órgão.

“Fizemos essa visita institucional e uma coisa que ficou clara é que não só esse órgão, como vários outros federais também sofreram, ao longo dos últimos 7 a 10 anos, com o sucateamento, tanto de estrutura, quanto de pessoal. Vou me empenhar para melhorar esses órgãos públicos, até para que possam atender melhor a população”, afirmou o parlamentar.

De acordo com o deputado, as demandas recebidas serão devidamente encaminhadas pelo seu gabinete.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura do interior do AM revitaliza bairros da cidade

Dia da Imigração Japonesa no Amazonas vira lei por iniciativa do deputado João Luiz

Wilson Lima lança novos editais da Fapeam e destaca aportes de mais de R$ 634 mi em CT&I