Homens são presos com drogas no corpo e mala no Aeroporto de Manaus

Foram apreendidos 8,8 kg de maconha que seriam transportadas em um voo com destino a Brasília

Dois homens foram presos pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Manaus, na terça-feira (20). Eles estavam com pacotes de maconha enrolados no corpo e também em uma mala.

Por meio de denúncia, a polícia recebeu informações de que havia um passageiro com droga. Ao chegar no local foi constatada a presença da substância ilícita junto ao corpo do suspeito, além de um tablete dentro em suas roupas.

A droga seria entregue a outro investigado no banheiro do aeroporto, que também já estava com quantidade considerável de droga dentro de sua mala, e alguns tabletes envoltos em seu corpo.

Foram apreendidos 8,8 kg de maconha que seriam transportadas em um voo com destino a Brasília/DF. A PF instaurou inquérito policial para averiguação da procedência da droga.

Os suspeitos serão encaminhados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico de drogas.

