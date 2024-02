Suspeito de matar blogueira em frente de bar é preso com fuzis em Manaus

Crime ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado

Elzo Aquino Feleol foi preso na terça-feira (20) por envolvimento na morte de Ivone Dantas Fernandes, que foi ataca a tiros em frente a um bar na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado.

Segundo a polícia, na residência do suspeito, onde foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, foram encontrados cinco armas de fogo, entre eles dois fuzis.

No dia do crime, Ivone estava em um carro junto com um homem de 32 anos, ambos sofreram um ataque a tiros de um motoqueiro que se aproximou do veículo. A mulher foi baleada na boca e o homem foi baleado com seis tiros pelo corpo.

A blogueira morreu quatro dias depois no Hospital João Lúcio. Não há informações sobre o homem que ficou ferido.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deve ficar à disposição da Justiça.

