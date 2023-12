Morre digital influencer baleada em frente de casa noturna na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – Após sofrer uma tentativa de homicídio durante o último sábado (16), em frente a uma casa noturna, localizada na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, a digital influencer Ivone Dantas Fernandes, morreu nesta quarta-feira (20), no dia que completa 29 anos.

No dia do crime, Ivone estava em um carro junto com Maike Patrick Lira dos Santos, de 32 anos, e ambos sofreram um ataque a tiros de um motoqueiro que se aproximou do veículo. A mulher foi baleada na boca e o homem foi baleado com seis tiros pelo corpo.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde de Maike Patrick .

Segundo informações preliminares obtidas pela equipe da Polícia Militar, um ex-companheiro de Ivone teria encomendado a morte dela por não ter aceitado o fim do relacionamento.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que, em razão do óbito de uma das vítimas baleadas em frente a um bar, no bairro Aleixo, zona centro-sul, o caso será transferido para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que dará continuidade às investigações, a fim de esclarecer o motivo do ocorrido e identificar os suspeitos.

