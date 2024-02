Empresas realizam campanha solidária de doação de sangue para o Hemoam

Manaus (AM) – A Rota da Folia passou, mas a da solidariedade continua. É com este sentimento que as empresas, Sintonnia Artística e Arsenal Produções, seguem estimulando a população do Amazonas a doar sangue para ajudar a abastecer o estoque da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), especialmente com os tipos, O positivo e O negativo.

“Mais uma vez o estoque do Hemoam voltou a ficar crítico e pedimos a toda a população que ajude nesta missão de salvar vidas. Por meio da Rota da Folia Manaus, fizemos duas ações que antecederam a banda da Raça Rubro-Negra e Bloco das Piranhas. Foi emocionante ver o empenho das pessoas e não desejamos que esta chama se apague”, reflete o diretor da Sintonnia Artística, Arnaldo Neto.

Conforme o Hemoam, para doar sangue é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado. Ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos, e apresentar documento oficial e original com foto.

“A rota da solidariedade não dura só no carnaval. Ela tem de permanecer sempre porque há necessidade do sangue é constante para aqueles que precisam ou qualquer um de nós que pode vir a precisar. Então, venha até o Hemoam, venha salvar vidas”, conclama a gerente de Captação de Doadores, Nívia França.

O autônomo Ademir Mendonça da Silva, que já doou 111 vezes, reforça o apelo.

“A cada três meses eu estou aqui ajudando as pessoas que necessitam. E eu quero estimular as pessoas a virem aqui no Hemoam fazer este ato de amor. Eu estou muito feliz por chegar a estas 111 doações, sem problema nenhum. É muito bom ajudar o próximo, né!”, avalia.

O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na Av.Constantino Nery, bairro Chapada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estoque de sangue em Manaus despenca pela metade na semana pré-Carnaval, alerta HEMOAM

Sefaz e HEMOAM realizam campanha para doação de sangue

Estoque de sangue crítico no final do ano faz Hemoam apelar por doadores