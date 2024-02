Saiba quem é Vitinho Cell, influenciador executado a tiros em Manaus

Manaus (AM) – O influenciador João Victor Bezerra de Souza, de 22 anos, conhecido como ‘Vitinho Cell’, assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (21), em um posto de lavagem no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus, já era conhecido da Polícia Civil do Amazonas. Ele era investigado por vários roubos em Manaus.

Em fevereiro de 2023, Vitinho foi preso em um studio de tatuagem, localizado na rua João Valério, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul.

Na época, a investigação conduzida pelo delegado da Polícia Civil responsável pelo caso Costa e Silva, titular do 19º Distrito Integrado Polícia (DIP), apontou a participação do influencer em assaltos, desde um crime ocorrido em maio de 2022, quando uma vítima foi assaltada por dois suspeitos na porta de casa ao estacionar seu veículo.

A mulher afirmou ter sido ameaçada de morte com uma arma para abrir a porta de própria casa e os dois assaltantes invadiram o imóvel e roubaram dois televisores e um Iphone 11. Um dos envolvidos no caso seria o influencer Vitinho Cell.

O aparelho celular roubado foi rastreado e a polícia chegou até o comprador do eletrônico que afirmou ter visto o anúncio do aparelho pelo Instagram. Ao fornecer a chave pix do suposto vendedor, amigo de Vitinho, a vítima identificou os dois como os assaltantes.

Acidente de trânsito

Em julho de 2023, o influencer foi suspeito de atropelar duas pessoas que estavam em uma motocicleta na quinta-feira (20), na avenida Maneca Marques, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Após ser apontado como o motorista que atropelou as duas vítimas, o influencer divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais, além de postar prints de conversas afirmando que prestou assistência aos acidentados.

No dia do acidente, câmeras de segurança da avenida registraram o momento em que Vitinho sai do posto de gasolina e invade a contramão, colidindo com uma moto.

Com o impacto, o casal da motocicleta é jogado na pista e o influenciador digital fugiu, sem prestar socorro.

Assassinado

Na tarde de hoje (21), o influencer estava em um posto de lavagem quando foi surpreendido por pistoleiros e alvejado com mais de 10 tiros, segundo testemunhas.

Em publicação realizada nas redes sociais, ainda na manhã desta quarta-feira, o influenciador republicou uma mensagem em que agradecia por mais um dia de vida. Assim como compartilhou a sua rotina.

A Polícia Civil não descarta um acerto de contas devido ao histórico criminal de Vitinho Cell.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez a remoção do corpo de João Victor Nobre. Ainda não informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

