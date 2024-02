Influenciador ‘Zé Real’ é preso por aplicar golpe em Coari, no AM

Um influenciador identificado como José Raimundo Barreto Marques, de 38 anos, conhecido como “Zé Real”, foi preso na quarta-feira (7) por estelionato ocorrido em janeiro deste ano, em Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o autor faz trabalho como influenciador digital na localidade e se prontificou em ajudar a vítima a sacar uma quantia em dinheiro.

“O suspeito voltou horas depois avisando que o cartão estava bloqueado, mas a vítima verificou o cartão no banco expresso que informou um saque no valor de R$ 1,2 mil, em um estabelecimento comercial”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, a vítima compareceu à delegacia com os extratos bancários que validaram a prática criminosa. O autor do delito foi reconhecido por meio do sistema de segurança do estabelecimento.

“O dono do local confirmou ter recebido parte do dinheiro para fazer a transação sem a presença do titular do cartão. Diante dos elementos de informação, representei à Justiça pela prisão temporária do investigado”, informou Barradas

“Zé Real” responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.

