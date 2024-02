Suspeito de tráfico de drogas é preso após fugir para o interior do AM

Erick Sampaio Lucena, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas, na quarta-feira (21), em Caapiranga, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, ele foi capturado no porto fluvial do município.

De acordo com o delegado Claudenor Medeiros, da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o autor estava sendo investigado pelo 5° DIP em Manaus, e possuía mandado de prisão decretado pela 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

“Tomamos conhecimento que o Erick estava vindo se esconder aqui em Caapiranga, e abordamos a lancha. O suspeito foi localizado e não reagiu à prisão”, disse o delegado.

O autor ficará custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça.

