Trio é preso suspeito de matar jovem que denunciou tráfico de drogas no AM

Crime aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Anselmo Bacelar Sumaeta, 29; Juliano Trovão Leal, 32; e Marcos Paulo dos Santos Pessoa, 32, foram presos nesta sexta-feira (23) apontados como autores da execução de Rayssa Mirella Souza de Oliveira, que tinha 18 anos. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo a investigação, a jovem teve a morte decretada após tentar impedir a comercialização de drogas na região onde morava.

Conforme o delegado Rafael Allemand, a vítima foi atingida com três disparos de arma de fogo, no dia 25 de janeiro deste ano, por volta das 7h, em um estabelecimento comercial no bairro Castanheira. Na ocasião, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu, entrou no local e efetuou os disparos contra Rayssa, que foi a óbito.

“As diligências iniciaram logo após o crime, sendo possível chegar inicialmente à identificação de Juliano Trovão. Ele prestou depoimento, confirmou sua participação e falou sobre o modus operandi e a motivação da ação criminosa”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, diante da declaração dele, foi representada à Justiça por medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária dos demais autores.

“A vítima não teve chance de defesa e constatamos que a motivação seria o fato dela estar tomando medidas para impedir a comercialização de drogas naquela localidade, por isso teve a morte decretada pelo grupo criminoso”, explicou Allemand.

Anselmo, Juliano e Marcos tiveram suas prisões temporárias cumpridas na manhã de hoje em locais distintos do município.

O trio responderá por homicídio qualificado, eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

