Plano de governo de Amom será construído a partir de propostas enviadas por apoiadores

Manaus (AM) – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) deve acirrar a concorrência nas eleições municipais de 2024, após lançar a pré-candidatura a prefeito de Manaus pela federação PSDB-Cidadania, na Zona Norte de Manaus, na sexta-feira (23). Como prioridade em seu plano de governo, prometeu um choque de gestão e redefinição das prioridades.

Ao lado de Mandel, pelo menos cinco nomes aparecem como possíveis candidatos à prefeitura de Manaus, entre eles está o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que concorre à reeleição. Como os partidos continuam articulando as alianças políticas, o cenário só deve ser definido pouco antes do prazo final fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é dia 5 de agosto de 2024.

Entre os seus principais adversários, além do atual chefe do Poder Executivo Municipal, está também Coronel Menezes ou o deputado federal Capitão Alberto Neto pelo Partido Liberal (PL), ambos têm o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o deputado estadual Roberto Cidade (União), que possivelmente deve ter o apoio do atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União), após o deputado ser indicado a assumir o comando do diretório municipal do União Brasil, partido do governador, em março.

Como possíveis adversários aparecem nas pesquisas Arthur Virgílio Neto e Anne Moura (PT).

Lançamento de campanha

Suspense envolvia o lançamento da pré-candidatura de Amom Mandel às eleições municipais. Entretanto, Plínio Valério (PSDB), pôs fim nas dúvidas, confirmando, previamente, a pré-candidatura de Amom Mandel (Cidadania), em uma entrevista concedida à rádio da cidade. O PSDB faz federação com o Cidadania.

A pré-candidatura de Amom foi marcada por um reforço na questão da juventude e história política do pré-candidato. Segundo apoiadores, Amom seria um sinônimo de ‘esperança’.

Em 2020, aos 19 anos, Amom foi eleito vereador, sendo o mais jovem da história de Manaus. Ele ficou em sexto lugar com 7.537 votos. Após dois anos, em 2022, ele foi eleito o deputado federal mais votado no Amazonas, com 288.555 votos, aos 21 anos.

Plano de Governo

No evento, Amom anunciou o nome do professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Daniel Gerhard, que coordenará seu plano de governo, juntamente com especialistas em todas as áreas de atuação da Prefeitura.

Na cerimônia, foram apresentadas algumas propostas do plano de governo, que será organizado pelo professor de direito Doutor Daniel Gerhard. Arborização, mobilidade urbana, assistência à maternidade e proximidade administrativa com áreas não assistidas foram alguns temas levantados durante a cerimônia.

Porém, Daniel Gerhard, afirmou que a construção do plano de governo será construído a partir de propostas enviadas por apoiadores.

“Não é um plano de governo definitivo do Amom por duas razões básicas. A primeira, é preciso passar pelas convenções e, de fato, ser um candidato; a segunda, não há a construção de uma sociedade sem a participação da mesma”, explica Daniel Gerhard.

Amom inicia um circuito para ir aos bairros da cidade e comunidades da Zona Rural de Manaus para colher propostas para consolidar o plano de governo.

Mudança de Decisão

Em vídeo publicado nas redes sociais, em dezembro do ano passado, Amom Mandel afirma que não é candidato a prefeito. Segundo o candidato do Cidadania, ele não sente que sua ‘missão’ em Brasília está completa.

“Não sou candidato a prefeito. Quero fazer mais por Manaus, mas ainda não sinto que minha missão em Brasília está completa. Tivemos o mandato mais econômico do Brasil e o mais produtivo do Amazonas, mas ainda não acho que é o suficiente.”, explica o pré-candidato à prefeitura de Manaus.

Durante coletiva de imprensa, Amom Mandel foi questionado a respeito da mudança de posicionamento em relação à disputa municipal. O Pré-Candidato afirmou que, em dezembro, ele teria sido ‘pressionado’ e ‘recebido chantagens’, mas que, após as ameaças, ele teria repensado a decisão e continuaria seguindo ‘seu sonho’.

Apoio do PSDB

Presidente do PSDB no Amazonas, Senador Plínio Valério, esteve presente na cerimônia de lançamento, onde, reforçou o apoio à pré-candidatura de Amom para eleições municipais. Segundo Plínio Valério, Amom seria uma ‘esperança’ aos manauaras.

Para o senador, Amom Mandel, com o anúncio da pré-candidatura, estaria “suprindo a necessidade de pessoas que estão apaixonadas por ele”, explica Plínio Valério.

