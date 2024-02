VÍDEO: Rodriguinho debocha de quanto Isabelle recebe para participar do Festival Parintins

Em conversa na academia do BBB24 nesta sexta-feira (23), o cantor Rodriguinho debochou do quanto Isabelle recebe para ser a atração principal do Festival Parintins e fez comparações com sua carreira aqui fora: “Então eu sou o Rei do Pagode. Tô me sentindo pobre… Tô aqui com a rainha do Amazonas!”.

Essa implicância de Rodriguinho com a cunhã não é novidade para os fãs do reality principalmente para os nortistas que usaram as redes sociais para atacar o artista.

VEJA MOMENTO EM QUE RODRIGUINHO FALA DE ISABELLE

Rodriguinho debocha do quanto a Isabelle recebe pra ser a atração principal do Festival Parintins:



"Então eu sou o Rei do Pagode. Tô me sentindo pobre… Tô aqui com a rainha do Amazonas!" #BBB24 pic.twitter.com/wHpDSLFcHI — Dantas (@Dantinhas) February 23, 2024

Isabelle foi o alvo de comentários xenofóbicos do cantor além de ter comentado sobre a aproximação da amazonense com o atleta paralímpico Vinicius, afirmando que ela estaria seduzindo o colega pedindo para ele tomar cuidado com o ‘golpe de xerec*’. Rodriguinho também afirmou que a cunhã seria uma pessoa sem muito o que acrescentar no jogo pois só saberia falar de boi-bumbá “Ela só fala isso. Ela só canta música do boi-bumbá”.

rodriguinho e essa alane mexendo com a isabelle nossa querida do norte simplesmente pq a mãe tem orgulho de suas origens e exala felicidade KKKKKK xenofobia e inveja na mesma medida pic.twitter.com/6D9VCdDsVm — doce. (@gfltmlinson) January 13, 2024

Queria que alguém falasse pra Isa e pra bia que o Rodriguinho é xenofóbico, meu sonho uma das duas colocando ele no paredon, já pensou ele saindo terça? O silêncio que seria essa casa.#BBB24 — Segurança do Davi (@calabresosegu) February 23, 2024

