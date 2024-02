BBB 24: Davi admite sentir ciúmes de Isabelle; veja vídeo

Em conversa o baiano admitiu sentir ciúmes da aproximação de outros brothers com a cunhã

Durante a festa da líder Raquele na madrugada desta quinta-feira (22), no BBB 24, o baiano Davi confessou para Isabelle que sentiu ciúmes da sister dançando com Matteus. O brother abriu o coração, mas deixou claro que não passa de uma amizade e quer manter a relação com a cunhã fora da casa.

Davi e a amazonense conversaram sobre seus sentimentos um pelo outro e o baiano revelou não confiar em Yasmin Brunet, mas enfatizou que não existe ‘maldade’ em seu coração, já que ele a ama como uma grande amiga. Isabelle sorriu com o desabafo do brother e afirmou que está feliz se aproximando de outras pessoas no jogo.

Davi sente ciúmes da Isabelle dançando com Matteus “Mas não é um ciúme de namorado, é de amigo, de amizade, de cuidar de você, querer você bem, é um ciúme de bem.” pic.twitter.com/8hsQUn2VhG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 22, 2024

CIÚMES DE DAVI

A esposa de Davi Brito, participante do BBB24, Mani Reggo, em entrevista ao podcast “PodZé” revelou que sugeriu ao baiano entrar solteiro no reality show, pois tinha medo de ser “envergonhada”, pela exposição do relacionamento, a diferença de idade ou qualquer outro fato circunstancial que o programa fosse mostrar.

A mãe de Davi, Elisângela Brito, voltou a causar polêmica nas redes sociais, ao comentar sobre a relação do filho com a amazonense, alfinetando a nora, pedindo que ela tomasse cuidado que o negócio estava ficando sério.

“Mani, calma, calabreso! Vai orar, calabreso, que o negócio tá sério”, finaliza Elisângela. Nos comentários, seguidores criticaram o posicionamento da mãe de Davi e afirmaram que o tema pode prejudicar o jogo do brother.

Leia mais

BBB 24: esposa de Davi abre o jogo e revela se sente ciúmes de Isabelle

BBB24: Michel vence prova do anjo, ganha carro e vai indicar alguém ao paredão

Wanessa chora e declara que Davi será o campeão do BBB24: ‘Não vou chegar na final’