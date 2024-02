Apoiadores de Jair Bolsonaro ocupam Avenida Paulista com manifestações neste domingo (25)

São Paulo (SP) – A Avenida Paulista, em São Paulo, está sendo ocupada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na tarde deste domingo (25). O ex-presidente, suspeito de tentativa de golpe de Estado, convocou manifestações para pedir apoio em meio às investigações da Polícia Federal (PF).

O ato começou, oficialmente, às 14h (horário de Brasília), mas desde o início da manhã um dos cartões postais da capital paulista já registrava movimentação intensa, com a presença de apoiadores do ex-presidente vestindo camisas verde e amarelo, além de bandeiras do Brasil, de Israel e de Bolsonaro estendidas nas calçadas.

Devido a movimentação incomum, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) precisou ser fechado.

Jair Bolsonaro gravou um vídeo, amplamente divulgada por aliados nas redes sociais, chamando seus seguidores às ruas num “ato pacífico” e em defesa do “Estado democrático de direito”. O ato contou com o apoio de diversos aliados políticos: Alexandre Romagem, investigado no caso Abin Paralela; Carla Zambelli, investigada pela Polícia Federal; e Carlos Jordy, também investigado pela PF.

Inúmeros aliados não puderam comparecer em decorrência de medida expedida por Alexandre de Moraes, que proíbe o contato entre investigados com o político, como o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e os generais Heleno e Braga Netto.

Segurança

Há um forte esquema de segurança preparado, com 2 mil agentes da Polícia Militar na Avenida Paulista e arredores, de batalhões como Força Tática, 7º Batalhão de Ações Especiais (Baep), Choque, Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar, além de drones.

*Com informações do R7 e O Globo

Leia mais

VÍDEO: Amigos são atingidos por raio ao gritar nome de Bolsonaro

Bolsonaro fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal, diz defesa

Defesa de Bolsonaro vai pedir adiamento de depoimento à Polícia Federal