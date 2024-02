Manaus (AM) – Parte do calçadão da Ponta Negra e a Casa de Praia Zezinho Corrêa serão palcos do Festival Manaus Gastronomia, evento que pretende fomentar a economia local, por meio do setor gastronômico e seus atores diretos e indiretos. De 24 a 28 de abril, o lugar receberá atrações artísticas, aulas-show, oficinas, dentre outras atividades promovidas pelo Instituto Norte Brasil Social e Cultura (INBRASC).

“Nossa ideia é reunirmos o setor gastronômico que inclui a participação de restaurantes, fornecedores, produtores locais, acadêmicos, profissionais da gastronomia e artistas. O evento é voltado para toda a população, turistas e terá uma vasta programação artística, exposição de artesanato e produtos, dentre outras novidades que falaremos mais à frente, e que atenderá toda a família”, adiantou a presidente do INBRASC, Viviane Reis.

Com o slogan “Comida Boa e Diversão pra Família”, a presidente adianta que o Manaus Gastronomia busca se estabelecer entre os principais eventos do segmento na região Norte do Brasil e atrair milhares de visitantes.

“A culinária amazonense é peculiar e resultado da mistura de influências indígenas, portuguesas, e africanas. Tudo isso se reflete na variedade e na originalidade dos pratos típicos da região, como o tacacá, o x-caboquinho, o pirarucu à casaca, o tambaqui na brasa, o bolo de macaxeira e o creme de cupuaçu. Vai ter muita delícia por lá”, adiantou.

Neste sentido, o “Manaus Gastronomia” é uma oportunidade única de conhecer e experimentar a diversidade e a riqueza da gastronomia amazonense, que é uma das mais originais e criativas do Brasil.

“O Festival Manaus Gastronomia também contribuirá para o fortalecimento do turismo gastronômico na região, que é um dos principais atrativos para os visitantes que buscam novas experiências culinárias. Então, de 24 a 28 de abril, venha para o calçadão e sinta-se em casa”convida Reis.

Sobre o INBRASC

o Instituto Norte Brasil Social e Cultura (INBRASC), atua há mais de 10 anos no campo da assistência social, por meio da proteção básica na promoção do fortalecimento de vínculos sociais e familiares, desenvolvendo atividades socioassistenciais, atendendo indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco alimentar nas comunidades carentes de toda capital amazonense.

O INBRASC também atua na área do empreendedorismo básico, cultura e arte. Dentre os projetos de maior destaque do INBRASC, estão o Circo na Escola, o Projeto Xepa e o Pet na Escola.

