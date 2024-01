Chef Claude Troisgros comanda experiência gastronômica em Manaus

Os participantes do jantar foram os vencedores da promoção de aniversário de nove anos do Pátio Gourmet

Manaus (AM) — Um dos mais renomados chefs do Brasil, Claude Troisgros estará em Manaus nesta sexta-feira (26), comandando uma experiência gastronômica especial e exclusiva para os clientes do Pátio Gourmet.

Os participantes do jantar foram os vencedores da promoção de aniversário de nove anos do Pátio Gourmet, comemorado em dezembro. Ao todo, foram 25 pessoas sorteadas, com direito a acompanhante. O jantar acontece no restaurante Marimari, da mesma rede e instalado ao lado do Pátio Gourmet do conjunto Morada do Sol.

A coordenadora de Marketing do Pátio Gourmet, Fabiana Cavalcante, ressalta que a proposta do jantar é que os ganhadores da experiência tenham um momento exclusivo e especial ao lado do chef Claude Troisgros. “Dessa forma, coroamos o aniversário do Pátio da melhor forma possível, premiando aqueles que estão sempre conosco: os clientes”, destaca.

Claude Troisgros é um dos mais renomados chefs de cozinha do Brasil. Tornou-se popularmente conhecido como apresentador do programa Mestre do Sabor e pela participação em vários realities de gastronomia. Ele comanda uma rede de restaurantes, da qual faz parte o Le Blond, Chez Claude, CT Brasserie, CT Boucherie, Atelie Troisgros e Olympe, todos no eixo Rio-São Paulo.

Francês de nascimento, Claude Troisgros mora no Brasil, onde é uma das referências na gastronomia nacional, por reunir técnicas francesas com os produtos brasileiros. É formado pela Escola de Hotelaria Thonon Les Bains, mas seu envolvimento vem de família, por meio dos também chefs, o avô, Jean Baptiste, o tio, Jean Troisgros, e o pai Pierre Troisgros. Aos dois últimos é atribuída a revolução da gastronomia francesa, com a “Nouvelle Cuisine Française”.

