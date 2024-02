Curso de direção à cinematografia aproxima entusiastas a sétima arte, em Manaus

Manaus (AM) – A quinta edição do curso “Introdução à Direção Cinematográfica” aborda, entre os dias 6 e 8 de março, no Centro Cultural Casarão de Ideias, localizado no Centro, Zona Centro-Sul de Manaus, os tópicos de funções de diretor de cinema, operação de um set de filmagem, decupagem, estilos de direção e fundamentos da linguagem cinematográfica.

Com um número limitado de vagas (apenas 12), o curso “Introdução à Direção Cinematográfica” é voltado para iniciantes de qualquer idade e contará com emissão de certificado de nove horas ao término dos três dias de aulas. Sob o investimento de R$ 120, os apaixonados por cinema poderão realizar as inscrições pelo WhatsApp (92) 98288-6162.

Pela primeira vez com edição noturna, de 18h até 21h, as aulas serão ministradas pelo cineasta carioca Walter Fernandes Jr, radicado na capital amazonense há nove anos. Professor da última turma de produção audiovisual da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no ano de 2017, o diretor e roteirista conta com um currículo extenso, que inclui oito curtas, dentre os quais o premiado “Graves e Agudos em Construção”.

A história de um pedreiro, uma prostituta e um garoto inconformados com a falta de perspectiva em suas vidas angariou honrarias em grandes Festivais, a exemplo do prêmio de “Melhor Curta-Metragem” do 14º Festival Cine Del Mar, de Best Live Introduction & Best Review no The Indie For You Film Festival 2021, de Melhor Curta-Metragem Brasileiro na 7ª edição do Brazil International Film Festival 2021, de Melhor Curta-Metragem no Brooklyn International Cinefest e do Público no Barcelona Fiction Film Festival.

De acordo com Walter Fernandes Jr., que é Bacharel em Comunicação Social (Publicidade), Tecnólogo em Cinema e Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, o objetivo da nova edição do curso teórico é despertar o interesse para o processo artístico do cinema e estimular uma reflexão sobre a importância do audiovisual para a sociedade.

“O propósito é debater as diversas possibilidades de como observar um filme e identificar seus signos e significados por meio do conhecimento das técnicas de direção. Além disso, a ideia é desenvolver o senso crítico do aluno em relação ao audiovisual para que possa assistir e realizar seus próprios filmes com maior discernimento”, explicou.

Segundo o cineasta , que já foi responsável por outras diversas oficinas culturais, incluindo o projeto “Cineastas em Formação”, é extremamente satisfatório acompanhar o feedback dos alunos que participam das edições do projeto.

“Fico feliz em saber quando alguém diz que está vendo filmes de outra forma, aliando a emoção com a razão. Acredito que esse é o primeiro passo para um olhar mais apurado tanto para o prazer como espectador quanto para criar ou conceber produtos audiovisuais mais consistentes, com conceitos mais desenvolvidos. Tenho certeza que todos os participantes da nova edição sairão das aulas com muitas lacunas preenchidas sobre esse segmento do universo do cinema”, enfatizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauara Shopping: Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 12

CineMaterna: Shopping de Manaus exibe “Minha Irmã e Eu” para mães e bebês

Filme musical ‘Meninas Malvadas’ chega a cinema de Manaus