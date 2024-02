Tabela do segundo turno do Campeonato Amazonense é divulgada pela FAF

Manaus (AM) – Um dia após o término do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024, que terminou com título do Amazonas FC sobre o São Raimundo, em vitória por 2 a 0 na Arena da Amazônia, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou a tabela do segundo, nesta segunda-feira (26). Devido a participação dos clubes amazonenses em competições regionais e nacionais, algumas partidas do returno estão com data, horário e local a serem definidos. O Amazonas FC, por exemplo, representa o Estado na Copa do Brasil. Na Copa Verde, além da Onça-Pintada, Manaus e Manauara também estarão na disputa.

Confira os jogos da 1ª rodada

29/02 (quinta-feira): Amazonas x Nacional, 20h, Arena da Amazônia

02/03 (sábado): Alvorada x Manaus, 16h, Carlos Zamith.

03/03 (domingo): São Raimundo x RPE Parintins, 16h, Ismael Benigno, a Colina.

03/03 (domingo): Manauara x Princesa do Solimões, 16h, Carlos Zamith.

Classificação geral

As fases eliminatórias de ambos os turnos não serão levadas em consideração para a tabela geral do Barezão 2024. Por isso, a melhor campanha até então é a do RPE Parintins, que lidera com 11 pontos, seguido do Manauara, com 10. O Amazonas, campeão do primeiro turno, vem em terceiro, com oito pontos e, na sequência, Manaus e São Raimundo com a mesma quantidade, porém perdendo no saldo de gols para a Onça.

Em sexto, o Nacional está com sete pontos. O Princesa soma seis e é o primeiro acima da zona de rebaixamento. Operário, Rio Negro e Unidos do Alvorada compõem o grupo de times que, hoje, perderiam a vaga na elite do futebol amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Amazonas FC vence o São Raimundo e conquista primeiro turno do Barezão 2024

Secretário Geral da FAF, Rodrigo Novaes será primeiro amazonense Oficial de Partida da Conmebol

Vereadora pede providências contra terapeuta denunciada por maus-tratos a autistas em Manaus