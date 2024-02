Amazonas FC vence o São Raimundo e conquista primeiro turno do Barezão 2024

Título garante vaga na Copa do Brasil e na Copa Verde da próxima temporada, além de presença na final geral do Barezão 2024

Manaus (AM) – O Amazonas FC é o campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2024. A Onça-pintada venceu o São Raimundo por 2 a 0, na noite deste domingo (25), na Arena da Amazônia, e ficou com o título que garante vaga na Copa do Brasil e na Copa Verde da próxima temporada, além de presença na final geral do Barezão 2024. William Barbio e Fabiano marcaram os gols para o time aurinegro.

Ao final do duelo, o lateral-esquerdo Fabiano, autor do segundo gol, foi eleito o “Caboco do Jogo”, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

O lateral-esquerdo Fabiano foi eleito o Caboco do Jogo da final. Foto: Deborah Melo/FAF

O jogo

Sob muita chuva, o Amazonas contou com um pouco de sorte e atenção de William Barbio para abrir o placar ainda aos seis minutos de jogo. O zagueiro Jonathan recebeu na frente da área e tentou um passe por cima, mas o camisa 19 da Onça colocou o pé na frente e a bola bloqueada acabou indo para o fundo do gol de Douglas.

William Barbio abriu o placar em vacilo do Tufão. Foto: Deborah Melo/FAF

Após minutos de poucas chances criadas, o Amazonas contou com a bola parada para ampliar a vantagem. Aos 27 minutos, Diego Torres cobrou escanteio na área e Fabiano completou de cabeça, no canto, e colocou o 2 a 0 no placar.

Em desvantagem, o Tufão tentou partir para cima e assustou aos 36 minutos, quando Léo Salgado recebeu pela direita, pedalou e finalizou cruzado. A bola passou na frente do gol e de Wagner, que até tentou de carrinho, mas não alcançou.

Após o intervalo, o São Raimundo chegou com perigo aos sete minutos do segundo tempo. Em jogada pela esquerda, Dedê rolou no meio para Elyvelton, que finalizou de três dedos na direção do gol para Édson Mardden fez a defesa a sem rebote. Aos 36 minutos, João Luís cobrou falta rasteira para o gol e Mardden mais uma vez encaixou.

O Amazonas respondeu aos 38. Ezequiel recebeu na direita e achou um ótimo passe para Ênio, que na cara do gol, completou para fora. O tempo passou e o apito final do árbitro sacramentou o título aurinegro.

