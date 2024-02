Prefeituras de Manaus e Iranduba firmam parceria para segurança na mobilidade urbana 

O encontro teve como objetivo principal o alinhamento institucional entre as duas cidades, visando melhorar a fiscalização e o monitoramento do trânsito e transporte na região

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMTTI), promoveu, na segunda-feira (26), um encontro em Iranduba para viabilizar parceria para a mobilidade urbana na região metropolitana de Manaus. O encontro teve como objetivo principal o alinhamento institucional entre as duas cidades, visando melhorar a fiscalização e o monitoramento do trânsito e transporte na região.

“Estamos focados em desenvolver soluções inovadoras e eficazes que atendam às necessidades específicas de nossas comunidades. Acredito firmemente que esse esforço conjunto não só irá otimizar o trânsito entre Manaus e Iranduba, mas também elevará significativamente a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Estamos empenhados em tornar nossa região um exemplo de mobilidade urbana eficiente e sustentável”, informou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para otimizar a circulação e a integração entre os sistemas de transporte de Manaus e Iranduba. A iniciativa é parte de um esforço conjunto para enfrentar os desafios relacionados à mobilidade urbana e proporcionar circulação viária nos municípios.

Para o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, a parceria é importante, porque além de beneficiar os motoristas e usuários do transporte público, a mobilidade urbana da cidade vai trazer mais segurança e fluidez.

“A colaboração entre as duas cidades promete trazer avanços substanciais para a população local. O prefeito David Almeida está integralmente envolvido, assegurando que as soluções desenvolvidas sejam especialmente adaptadas às necessidades da região. A parceria é um exemplo claro de como a cooperação e o compromisso dos líderes municipais podem resultar em benefícios diretos para os cidadãos, melhorando significativamente a infraestrutura de transporte e a qualidade de vida na região metropolitana”, disse Ferraz.

O encontro marca um passo importante na busca por soluções conjuntas para os desafios de mobilidade na região, abrindo caminho para futuras parcerias e projetos integrados que beneficiem não apenas Manaus e Iranduba, mas toda a região metropolitana.

*Com informações da assessoria

