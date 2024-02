“Não podemos dar uma de Bambam contra Popó”, diz Moraes sobre democracia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, nesta segunda-feira (26), que é preciso fortalecer a democracia, não baixando a guarda como fez Kleber Bambam, que foi nocauteado pelo ex-pugilista profissional Acelino Popó Freitas em uma luta de boxe na madrugada do domingo (25).

“Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos baixar a guarda. Não podemos dar uma de Bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado”, disse Moraes.

O magistrado discursava sobre os ataques às democracias de vários países e como as redes sociais estão sendo utilizadas para esse fim. A fala aconteceu durante uma palestra na recepção de calouros na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde Moraes dá aulas de Controle de Constitucionalidade e Ministério Público.

Segundo Moraes, não é possível cair no “discurso fácil” de que regulamentar as mídias sociais “é ser contra a liberdade de expressão”. “Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas”, prosseguiu.

Na opinião do ministro, bastaria um artigo na lei dizendo que o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. “O que as mídias tradicionais não podem e são responsabilizadas se fizerem, também não pode no mundo virtual”, explicou.

Bambam ficou conhecido por ser o vencedor da primeira edição do programa “Big Brother Brasil” (TV Globo), em 2001. Já Popó foi tetracampeão mundial em duas categorias, pesos superpena e leve, e supercampeão mundial unificado de boxe em duas organizações, a WBO e a WBA.

*Com informações da CNN Brasil

