Casal tem moto roubada por assaltantes armados em Manaus; veja vídeo do momento

Casal foi abordado por assaltantes e teve a motocicleta roubada, na Rua Princesa Isabel, no Bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. O assalto teria acontecido no último sábado (24).

Em imagens de câmeras de seguranças das redondezas, é possível ver o momento em que a dupla de suspeitos aborda o casal e realiza o assalto. O vídeo da ação criminosa começou a circular nas redes sociais. Veja vídeo do momento:

Os assaltantes chegaram em um motocicleta e encurralam as vítimas. O garupa desceu do veículo com uma arma em punho. O casal desceu com as mãos para cima sem mostrar reação. Um dos assaltantes subiu na motocicleta das vítimas e junto com o outro suspeito fugiram do local.

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode ligar para a Polícia Militar por meio dos disques-denúncias 181 ou 190.

*Com informações do D24

Leia Mais

Cobrador e Motorista são rendidos durante assalto a ônibus em Manaus

Jovem é assassinado após carro apresentar pane em bairro da Zona Leste de Manaus

VÍDEO: trio envolvido em roubos a ônibus é preso na Zona Sul de Manaus