Cobrador e Motorista são rendidos durante assalto a ônibus em Manaus

Passageiros da linha 640 são assaltados na noite desta segunda-feira (12). Segundo informações preliminares, homem, até o momento não identificado, rendeu cobrador, motorista do ônibus e assaltou os passageiros.

No momento do crime, o coletivo transitava pelo Centro de Manaus. Segundo testemunhas, o criminoso, enquanto fingia ser um dos passageiros, entrou no transporte público e escolheu um assento nos fundos. Quando o veículo chegou à região central da capital, o suspeito do crime se levantou do banco e anunciou o assalto.

Ainda segundo testemunhas, o autor do crime estava armado. Após pegar os pertences de todos os presentes, o suspeito fugiu antes que fosse identificado pelos passageiros.

O caso deverá seguir sendo investigado pelo 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

