Jovens da Zona Leste em Manaus participam de jornada de inovação da Unicef

Manaus (AM) — Adolescentes e jovens de 14 a 29 anos participarão, nos dias 2 e 3 de março, de uma jornada de inovação para desenvolver tecnologias sociais como parte do projeto Laboratório dos Sonhos, uma iniciativa do Um Milhão de Oportunidades (1MiO) do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), em parceria com a 3M. Ao longo de dois dias, 200 jovens se dedicarão a oficinas para cocriar soluções inovadoras visando a intervenção comunitária no bairro de Colônia Antônio Aleixo. O evento será realizado no Studio 5 Centro de Convenções, e os participantes terão acesso a transporte e alimentação gratuitos.

A jornada de inovação representa uma importante etapa do projeto “Laboratório dos Sonhos”, o qual se iniciou em outubro de 2023 com um diagnóstico social participativo com adolescentes e jovens moradores do bairro para identificar os desafios e oportunidades do território.

“O Laboratório dos Sonhos visa desenvolver habilidades pessoais e comunitárias para adolescentes e jovens da Colônia Antônio Aleixo. Utilizando metodologias ágeis e ferramentas participativas, eles poderão cocriar tecnologias sociais que atendam aos desafios e oportunidades identificados em suas comunidades. O objetivo é valorizar o potencial dessas comunidades, transformando-as em verdadeiros laboratórios de criatividade”, explica Felipe Gonzalez, oficial do Unicef para a iniciativa 1MiO.

Após a jornada de inovação, os jovens participarão de um ciclo formativo destinado a apoiá-los no aprimoramento dos projetos desenvolvidos. O programa será concluído com um “Demoday”, evento de apresentação das soluções cocriadas, que contará com a presença de representantes do setor público, lideranças sociais e investidores interessados no desenvolvimento comunitário local.

“O Demoday visa apresentar os projetos para uma avaliação objetiva de sua viabilidade e impacto social, facilitando a conexão entre jovens inovadores e investidores dispostos a apoiar a implementação desses projetos”, conclui o oficial.

A jornada de desenvolvimento é liderada pela iniciativa 1MiO, da Unicef, em parceria com a 3M.

“A 3M acredita que o empoderamento da juventude é uma questão urgente, precisamos que nossos jovens estejam cada vez mais preparados para serem produtivos, empreendedores e líderes de um futuro para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, respeito à dignidade social e manutenção dos ecossistemas. Para que nossa juventude possa seguir desta forma, cada jovem deve se tornar protagonista de sua vida, tomando decisões conscientes sobre seus estudos, carreira e vida, buscando e gerando novas oportunidades”, diz Liliane Moura, Gerente do Instituto 3M & Sustentabilidade.

Laboratório dos Sonhos

O projeto “Laboratório dos Sonhos” é inspirado na metodologia de inovação global “UpShift” do Unicef, enfatizando o empoderamento comunitário para criar tecnologias sociais autossustentáveis com potencial para influenciar políticas públicas. Destaca-se pelo uso de ferramentas participativas inovadoras, que possibilitam a coconstrução de comunidades seguras, inclusivas e resilientes.

Um Milhão de Oportunidades

O 1MiO é uma das maiores articulações multissetoriais do Brasil pela inclusão produtiva de adolescentes e jovens no mundo do trabalho decente, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco na erradicação da pobreza, redução das desigualdades e na promoção da equidade de gênero e do trabalho decente.

Ao longo de três anos de existência, a iniciativa já gerou mais de 250 mil oportunidades de trabalho e formação para jovens e conta com uma rede de 144 empresas, em seis estados, 1.833 municípios do Semiárido e da Amazônia e oito centros urbanos.

Sobre a 3M

A 3M acredita que a Ciência ajuda a criar um mundo melhor para todos. Ao estimular o poder das pessoas, das ideias e da ciência para inovar de forma sustentável, nossos colaboradores em todo o mundo abordam de uma forma única as oportunidades e desafios de nossos clientes, das comunidades e do planeta. No Brasil, onde conta com cerca de 3,3 mil funcionários, a companhia mantém três fábricas localizadas no Estado de São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além da empresa 3M Manaus, instalada no Amazonas. Em 2022, a 3M atingiu faturamento bruto de R$ 5,1 bilhões no Brasil.

Sobre o Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o Unicef trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos.

*Com informações da assessoria

