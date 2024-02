‘Idoso Empreendedor’ abre oportunidades para oportunidades em feiras de Manaus

Manaus (AM) — O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), beneficiará idosos da economia solidária por meio do programa “Idoso Empreendedor”. A iniciativa visa proporcionar oportunidades aos idosos para comercializarem produtos nas feiras de produtos regionais da ADS, em Manaus.

Em reunião, realizada na sede da ADS, representantes das duas entidades discutiram sobre a parceria que visa melhorar o índice de empreendedores idosos no estado do Amazonas. Além da linha de crédito oferecida pelo governo através da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), a parceria também busca disponibilizar espaços nas feiras para que os idosos assistidos pelo programa possam vender seus produtos da economia solidária.

“A parceria visa apoiar os idosos que participam do programa da Sejusc, permitindo que eles comercializem seus produtos nas feiras da ADS”, destacou a diretora técnica da ADS, Lionilde Gonzaga.

Feiras

As Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) garantem a comercialização de parte da produção rural do Estado e geram benefícios para famílias de produtores rurais e agricultores familiares, além de empreendedores da economia solidária e artesãos.

As feiras ocorrem em 11 edições ao longo da semana, de terça-feira a domingo, em espaços estruturados pelo Governo do Amazonas em diferentes zonas da capital e do interior.

Sejusc

O programa “Empreender no Envelhecer” tem por objetivo fortalecer a política pública, ampliar a oferta de crédito pela Afeam e promover o empreendedorismo entre os idosos no estado do Amazonas.

