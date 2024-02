Após sincerão no BBB24, Rodriguinho crítica Isabelle: “Nem sua mãe tem orgulho de você”

Após o Sincerão da noite de segunda-feira (26), Rodriguinho confessou aos amigos de confinamento que o jogo de Isabelle “é uma b*sta” e que “nem sua mãe tem orgulho do seu jogo” e que está sem paciência com Davi. Depois do baiano seguir a dinâmica do Big Brother Brasil 24 e colocá-lo como alguém desprezado dentro da casa, o cantor ficou irritado ao receber a tinta amarela na cabeça e revelou para Pitel, Yasmin, Michel e Fernanda que queria poder dar um soco no motorista de aplicativo.

Rodriguinho recebeu o “símbolo de desprezo” porque Davi e Isabelle, os mais desprezados pelos brothers que estavam dentro da casa, ganharam o direito de escolher em consenso alguém da sala para receber a mesma consequência. Rodriguinho foi o escolhido pela dupla.

No quarto Gnomo, o artista demonstrou aos confinados do quarto como responderia a Davi, se pudesse. Segundo Rodriguinho, a casa inteira acha o baiano um “babaca e ninguém fala”. O pagodeiro disse ainda que o jogo do motorista e de Isabelle “é uma b*sta” e falou sobre a aparência do amigo da cunhã-poranga.

“Você só vive para dançar. Quer isso, quer seguidor. É uma b*sta o seu jogo, sim. Você é uma m*erda, nem sua mãe tem orgulho de você”, falou sobre Isabelle. “Você é um desgraçado, não sabe de nada. Não sabe falar, não sabe se vestir. Você não presta para nada. Você é feio para c*aralho, por isso eu voto em você”, exclamou sobre Davi, alegando que o brother deseja ouvir isso.

rodriguinho descascando com a isabelle e chamando ela de merda, michel só balançando a cabeça concordando…



mas o davi é o errado por achar esse puxadinho falso né? #BBB24

Nas redes sociais, o perfil da Cunhã se posicionou contra as falas do brother. “Não toleramos esse tipo de comportamento e acreditamos que ele vai ter a sua resposta no paredão de hoje“.

Pronunciamento do perfil da Cunhã:

“Ontem, após o Sincerão, o brother Rodriguinho falou vários absurdos sobre Isabelle no quarto gnomo, incluindo sua dança, sua cultura e religião. Ele ainda foi capaz de dizer que nem a própria mãe teria orgulho dela. Que absurdo!

Rodrigo, com seus 40 e poucos anos, e em 2024, não aprendeu a respeitar as pessoas e suas características. Apesar de tentar pagar de bom moço com jogo mascarado, até mesmo para seus aliados, sempre deixa a máscara cair.

Agora, durante um papo na academia, o brother disparou que pediu a Deus para não chutar a cara de Isabelle e Davi no Sincerão de ontem. O que esperar de uma pessoa que se comporta dessa forma?

Esse tipo de fala vai muito além do jogo, é desrespeitoso e violento com os participantes.

Não toleramos esse tipo de comportamento e acreditamos que ele vai ter a sua resposta no paredão de hoje. Foco no Gshow!“.

O perfil de Davi também se pronunciou nas redes e publicou que “Hoje, o dia com certeza está sendo marcado por um show de horrores. Não é a primeira vez que Rodriguinho usa falas agressivas em relação a Davi” e declarou campanha para saída do brother, que esta no paredão.

Pronunciamento do perfil do Davi:

“Hoje, o dia com certeza está sendo marcado por um show de horrores. Não é a primeira vez que Rodriguinho usa falas agressivas em relação a Davi. Desde a madrugada até o momento deste post, foram inúmeras falas pesadas e insinuações feitas. Entendemos que a convivência e as divergências de opiniões em um reality acabam sendo mais afloradas, porém soltar frases agressivas inúmeras vezes acaba sendo um ponto ultrapassado.

Rodriguinho: “Eu, no mínimo, jogaria ele na piscina para não bater nele.”

Em prol disso, pedimos que não parem de votar no Gshow #FORARODRIGUINHO

Lembrando! Por aqui repudiamos qualquer tipo de violência“.

Paredão

Quem está no décimo Paredão do BBB 24 são Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho. Eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil após uma noite cheia de surpresas. Na noite desta terça-feira (27), mais um brother ou sister saíra da casa mais vigiada.

