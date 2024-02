Enquete BBB: quem será o eliminado desta terça-feira?

O décima paredão da temporada acontece nesta terça-feira (27) entre Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho um deles vai dar adeus ao prêmio milionário segundo enquetes o cantor é apontado para deixar o BBB 24 com cerca de 69% dos votos.

O pagodeiro está na frente na maioria das enquetes e pode ser o décimo eliminado desta edição, o levantamento parcial do site O Tempo aponta que Rodriguinho é quem vai deixar o reality com cerca de 69% dos votos na enquete Fernanda e Lucas, com 17% e 14%, respectivamente. A votação segue a todo vapor até o momento do programa já na enquete Uol as porcentagens mudam um pouco porém com o mesmo resultado. Rodriguinho com 69,77% dos votos, Lucas 16,71% e Fernanda 13,53% dos votos até o momento. Vote para eliminar no site oficial.

Parcial da enquete @Splash_UOL BBB 24: "quem você quer eliminar no 10º Paredão?" #BBB24



1º Rodriguinho: 69,47%

2º Lucas Henrique: 16,79%

3º Fernanda: 13,74%



Total de Votos: 352088

🕒 27/02/2024 às 05:38:17 — #BBB24 Enquetes (@bbb_polls) February 27, 2024

*Com informações de O Tempo

Leia mais

BBB 24: Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão no Paredão

BBB 24: Davi e Isabelle fazem as pazes, mas torcidas seguem em pé de guerra

BBB 24: esposa de Davi abre o jogo e revela se sente ciúmes de Isabelle