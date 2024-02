‘Eu, Capitão’, indicado ao Oscar, estreia nesta quinta-feira (29) no Cine Casarão

Indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional, ‘Eu, Capitão’ estreia nesta quinta-feira (29), no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A primeira exibição do filme, na quinta-feira, será às 17h20. Dirigido por Matteo Garrone, o drama italiano mostra a jornada dos jovens irmãos Seydou e Moussa. Ansiando por um futuro melhor, os dois decidem deixar Dakar, no Senegal, e partir rumo à Europa em uma épica aventura, onde enfrentam uma série de desafios do deserto, do mar e da própria essência humana. As reexibições serão na sexta-feira (1), às 19h10 e domingo (03), às 17h20.

Filme ‘A Menina Silenciosa’ Foto: Divulgação

Ainda na quinta-feira, às 19h30, também entra em cartaz ‘A Menina Silenciosa’, de Colm Bairéad. O longa conta a história de Cáit, uma menina de 9 anos com uma família enorme e disfuncional. Como as condições financeiras da família não são nada boas e sua mãe está prestes a ter outro bebê, Cáit é mandada embora para a casa de parentes distantes. Apesar de nunca ter conhecido o casal de meia-idade, aos poucos, com a ajuda deles, Cáit consegue desabrochar e descobrir uma nova forma de viver – mas até mesmo nesta casa onde o carinho cresce e onde não existem segredos, ela descobre um. O filme será reexibido no sábado (02), às 15h30 e domingo, às 19h30.

Ainda na grade de programação do Cine Casarão é possível assistir ‘Levante’ (quinta, às 15h30; sexta, às 17h20; domingo, às 15h30), ‘Meu Amigo Robô’ (sexta, às 15h30; sábado, às 19h30) e ‘Monster’ (sábado, às 17h10).

Música

Para quem quer curtir uma boa música, o Casarão de Ideias conta, também, com o Jardim de Roselle, espaço gastronômico localizado no terraço do prédio histórico. A programação musical começa na sexta-feira, às 18h, com os artistas Rômulo & Giselle.

Já no sábado, também a partir das 18h, a atração musical será a violinista Agnes. E encerrando o final de semana, no domingo, às 18h, a DJ Bibous comanda o espaço. Nos três dias é cobrado couvert artístico no valor de R$ 5, por pessoa.

*Com informações da assessoria.

