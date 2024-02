Grupo Queiroz inaugura nova loja voltada para o atendimento no atacado

Essa é a 16ª loja do Grupo em Manaus

Manaus (AM) — O Grupo Queiroz inaugurou uma nova loja voltada para a venda no atacado. A unidade está localizada ao lado de outra loja Queiroz, na avenida Tefé, 871, bairro Cachoeirinha, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. Essa é a 16ª loja do Grupo em Manaus.

No local, o empreendedor dono de mercadinho, lanchonete, restaurante, entre outros empreendimentos, podem comprar itens de todos os segmentos oferecidos pela Queiroz, como descartáveis, frios, congelados e papelaria, em grandes quantidades.

Anderson Queiroz, diretor do Grupo, ressalta que a loja é mais um canal de vendas voltado para o público que compra no atacado. A vantagem é que o cliente tem a oportunidade de negociar condições de pagamento individuais, de acordo com a demanda.

“Estamos muito contentes com esse novo espaço. A Queiroz tem um plano de expansão muito sólido e pautado na necessidade do agente transformador, que é o empreendedor”, destaca.

A nova loja possui espaço amplo e moderno para receber os clientes. Além dela, a Queiroz possui outras 15 unidades em Manaus e mais duas em Boa Vista, Roraima.

A marca atua, ainda, nas plataformas digitais, com o site www.lojasqueiroz.com.br e televendas, facilitando e agregando comodidade ao dia a dia das pessoas.

*Com informações da assessoria

