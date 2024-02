Banda Overload e Orquestra de Câmara do AM realizam espetáculo inédito no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas será palco, no dia 16 de março, de um show inédito e nostálgico. Com quase 30 anos de estrada, a banda Overload se une à majestosa Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) para uma experiência musical inesquecível, unindo o rock vibrante e a grandiosidade artística e musical da OCA, sob regência do maestro Marcelo de Jesus.

No repertório, clássicos que marcaram época e prometem emocionar o público com músicas que atravessam gerações como “Everybody Wants to Rule the World” do Tears for Fears, “Take On Me” do A-ha, “I Want It That Way” do Backstreet Boys, “Don’t Stop Believin” do Journey e “(I’ve Had) The Time of My Life” eternizado no filme Dirty Dancing.

O espetáculo terá início às 20h e conta com a produção artística de Jaqueline Santos e Verlene Mesquita da Luzeiros Cultura e Arte e o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Os ingressos, com valores a partir de R$ 125, já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas, nas óticas Diniz dos shoppings Manauara, Sumaúma e Amazonas Shopping, ou de forma online no site ShopIngressos, por meio deste link: bit.ly/Oversymphony .

Overload

Uma das bandas mais antigas em atividade no cenário pop/rock amazonense, a Overload é composta por Marcello Laredo (vocalista), Anna Terra (vocalista), Chrystian Pinheiro (baixista), Demetrius Queiroz e Ricardo Beça (guitarristas), Alexandre Novaes e Ricardo Mena (bateristas), Gebes Medeiros Neto (tecladista) e Ricardo Lindenberg (violonista). Esses amigos têm em comum não apenas o amor pela música, mas também a amizade e o talento, criando uma atmosfera única em suas apresentações.

*Com informações da assessoria

