Estudantes do AM conquistam medalhas em Olimpíada Internacional de Matemática

Estudantes da rede pública de educação do Amazonas conquistaram medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática (TIMO), que termina nesta quarta-feira (28) em Bangkok, na Tailândia. Com patrocínio da Distribuidora Atem para a inscrição no evento, o grupo integrou a delegação do Brasil na competição educacional que mobilizou jovens de mais de 100 países.

“Estamos trazendo essas medalhas não só para o Amazonas, mas para a pátria brasileira. É uma conquista que nos dá muita felicidade e também um sinal de que caminhamos no rumo certo. Agradecemos à Atem pelo apoio e por ter acreditado em nosso sonho”, disse o estudante Pedro Henrique Rodrigues, de 17 anos, um dos medalhistas da competição.

Ao todo, a equipe de estudantes do Amazonas conquistou cinco medalhas de bronze e duas menções honrosas pelo desempenho na TIMO 2024. Eles são alunos do Colégio Militar da Polícia Militar Tenente Coronel Cândido José Mariano, localizado no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Foram meses de preparação para a competição educacional, que incluiu muita leitura e a resolução de exercícios. Preparadora do grupo, a professora Suzy Salvador também acompanhou a comitiva amazonense na viagem.

Incentivadora da educação e dos esportes, a Distribuidora Atem incluiu os alunos manauaras no rol de apoios este ano. A lista de patrocinados pela empresa contempla, ainda, o time de futebol Amazonas FC, a equipe Just Motors Racing, o lutador de Jiu-Jitsu Danilo Campos, entre outros.

“A Atem é comprometida com o desenvolvimento econômico e social e acreditamos no potencial transformador de cada iniciativa dessas que fazemos parte. É um orgulho enorme colaborar para que esses estudantes, talentosos e dedicados, conquistem seus espaços, sejam valorizados e elevem a bandeira do Amazonas e do Brasil como campeões do mundo”, disse o CEO do Grupo Atem, Fernando Aguiar.

Os estudantes do Amazonas já deixaram a capital tailandesa e devem chegar a Manaus na noite desta quinta-feira (29).

Entre os patrocinados pela Atem, conquistaram o bronze na TIMO 2024 os estudantes Pedro Henrique, Samuel Cordovil, 17 anos, e Maria Clara, 16 anos. Já os estudantes Ana Clara e Carlos André, ambos de 17 anos, receberam menção honrosa pela participação na competição educacional.

Outros dois estudantes de Manaus também conquistaram medalha de bronze no evento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ateliê 23 estreia nova temporada do espetáculo ‘Da Silva’ com circulação pelo Brasil

Faculdade de Manaus oferece oficinas gratuitas em diversas áreas neste sábado (02)

Novo Ensino Médio deve ser aprovado no primeiro semestre de 2024