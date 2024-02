Obras de construção do viaduto na ‘Bola do Produtor’ chegam a 40%, em Manaus

A construção do complexo viário Rei Pelé, na rotatória do Produtor, zona Leste, chega a 40% das etapas estimadas no projeto. Nesta segunda-feira (26), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), confecciona e prepara a armação da última viga de sustentação do equipamento.

Aproximadamente 30 operários envolvidos na obra executam a armação da chamada “viga travessa”. Na sequência, irão concretar e liberar as estruturas para o lançamento das vigas pré-moldadas, que servem para garantir o apoio da pista do viaduto.

Em outra frente, uma equipe realiza a construção da cortina da laje de aproximação, parte do acesso do viaduto à avenida Autaz Mirim, que, assim como a avenida Camapuã, segue interditada para o progresso da obra.

“O prefeito David Almeida pediu que acelerássemos essa obra. Sabemos dos transtornos, principalmente por ser uma área muito movimentada, mas os benefícios que essa obra trará, ajudará a todos que ficam presos, em meio ao grande fluxo, no horário de pico do trânsito. A Prefeitura de Manaus e o governo do Estado se uniram para melhorar a vida da população”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

Conforme o secretário, a pasta prevê a finalização do projeto ainda neste ano. “As interdições na Camapuã e Autaz Mirim são necessárias para entrarmos com os equipamentos, fazer a concretagem das vigas, a perfuração das peças e, claro, entregarmos essa obra no prazo previsto para a população usufruir de um novo e moderno viaduto”, completa Renato.

A Prefeitura de Manaus atua diariamente na execução do viaduto, que visa modernizar o trânsito em um dos locais mais movimentados da zona Leste e, ainda, melhorar a mobilidade urbana da população.

