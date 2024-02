Parque Amazonino Mendes terá etapa amazônica com cobra de 30 metros em Manaus

Area total do parque envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico ampliando a urbanidade, lazer, esporte e entretenimento na capital

Manaus (AM) – Conhecida por nomes como anaconda, a sucuri, espécie de cobra da Amazônia que inspira grandes histórias, terá um dos maiores cenários do parque Amazonino Mendes. A estrutura da Preeitura de Manaus está localizada entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte. No parque cênico e interativo a cobra grande terá seis metros de altura e 30 metros de comprimento, sendo uma das maiores esculturas de animais no cenário dos répteis.

Na próxima semana, os artistas que fazem as esculturas dos animais do parque vão trabalhar no cenário da cobra principal do cenário. Atualmente, os operários e artistas trabalham no chapisco da estrutura, que é uma das fases das técnicas usadas para a construção das esculturas gigantes. O chapisco é uma argamassa feita de cimento e areia grossa para fazer a cobertura nos animais de grandes dimensões.

Como explica o escultor Stevan Gomes, o chapisco é a primeira fase de aplicação de cimento, que será seguida de acabamentos de arte na massa até refinamento detalhado de pele, olhos, cabeça, dorso, ventre e presas ou dentes, além da cauda.

“Depois de finalizar o cenário dos répteis, vamos avançar para o dos peixes, na área molhada, que deve ser o mais trabalhoso de todos, pelo detalhamento e pela grande área de espelho d’água e das fontes. No parque, as esculturas são produzidas e feitas faça sol ou chuva, em várias frentes”, explicou Gomes.

A área total do parque envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), ampliando a urbanidade, lazer, esporte e entretenimento na capital.

“A primeira etapa do parque, já inaugurada, é um sucesso. Para nós, que trabalhamos no projeto, que segue em obras na segunda etapa, é uma felicidade poder oferecer à população das zonas Norte e Leste o primeiro parque linear urbano, onde crianças, jovens, idosos e até animais de estimação convivem num espaço apropriado. E antes, naquela mesma margem de igarapé, só se via uma área degradada, sem uso e servindo de lixeira”, explicou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

Curiosidade

As sucuris, também conhecidas como anacondas, pertencem ao gênero Eunectes, que faz parte da família Boidae, grupo que também engloba as jiboias, salamantas e periquitamboias. Isso significa que o nome popular “sucuri” não designa uma única espécie, mas, sim, um conjunto de quatro espécies que habitam a América do Sul (três delas vivem em território brasileiro).

O escultor explica que a cobra que está sendo construída no parque é a que simboliza a espécie predominante na região e no Amazonas, e que terá sua representação mais próxima, inclusive nas cores. “Ela tem uma cor amarelo-ocre de fundo, com um verde-musgo, com pintas que parecem com as da onça”, completou.

Jacarés

No cenário dos jacarés, um dos mais adiantados, a modelagem em cimento está concluída, assim como a modelagem artística e detalhes de acabamento. A gigante iguana, vizinha dos répteis, também está pronta para a próxima etapa, para iniciar a pintura de arte. Neste cenário, os serviços de jacarés grandes e filhotes estão em 80% e a cobra em 40%. Nas onças, com as grandes, pequenas, tronco e rampas, os trabalhos estão 80% finalizados.

Etapa cênica

Entre ferros moldados e esculpidos, operários seguem executando os cenários com vários níveis de conclusão e acabamento. A construção terá cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para as crianças e interativos para os adultos.

Parque

O parque é resultado de um convênio firmado entre Prefeitura de Manaus e governo do Estado, com dois quilômetros de extensão. A primeira etapa do espaço foi entregue no aniversário de Manaus, em outubro de 2023. A terceira fase tem um conjunto habitacional dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.

*Com informações da assessoria

