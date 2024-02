Homem é executado e amigo baleado em quitinete no Parque 10, em Manaus

Vítima foi atingida com vários disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Amigo foi socorrido

Um homem, identificado como Júlio César, foi assassinado a tiros e um amigo dele baleado na madrugada desta quinta-feira (29). O crime aconteceu em um quitinete, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, os suspeitos chegaram em um veículo de modelo Voyage, desceram do carro e invadiram a quitinete e a vítima foi surpreendida pela abordagem.

Júlio César estava acompanhado da companheira e um amigo. Ele foi atingido com vários disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A companheira da conseguiu escapar dos disparos. O amigo que acompanhava o casal foi atingido e levado para um hospital da capital. Até o momento, não há informações do seu estado de saúde dele.

De acordo com vizinhos, Júlio César, seria um morador recente da região. A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O veículo utilizado no crime foi localizado no bairro Cidade Nova. Dentro do carro haviam cartuchos de balas e um galão de gasolina. Júlio César não possuía passagem criminal.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

