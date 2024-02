Estudo revela que 62% das mulheres podem ter depressão na menopausa

Pesquisa ressalta importância para tratamento com reposição hormonal durante este período

Muitas mulheres que passam pela menopausa lutam contra ondas de calor, suor noturno e outros sintomas físicos. No entanto, um novo estudo sugere que esses desafios podem ir além do físico, com um número significativo de pacientes relatando depressão durante essa fase da vida.

A pesquisa, publicada na revista Menopause, apontou que 62% das mulheres participantes na fase de menopausa apresentaram resultado positivo para a depressão — o que destaca a prevalência de problemas relacionados ao humor durante o período e ressalta a necessidade de um cuidado abrangente que aborde o bem-estar físico e emocional.

Alexandra Ongaratto, médica ginecologista especializada em ginecologia endócrina e climatério e Diretora Técnica do primeiro Centro Clínico Ginecológico do Brasil, o Instituto GRIS, enfatiza a importância desses resultados. “Este estudo revela o impacto emocional da menopausa, muitas vezes ignorado. A terapia hormonal é bem estabelecida no manejo de sintomas físicos como ondas de calor, mas esta pesquisa sugere que ela também pode ter um papel na redução dos sintomas depressivos experimentados por muitas mulheres durante esse período”, cita.

Efetividade da terapia hormonal durante a menopausa

O estudo explorou a efetividade da terapia hormonal (TH) no manejo de sintomas físicos e emocionais. Os resultados foram promissores, mostrando que a TH, usada sozinha ou em combinação com antidepressivos, apresentou melhora nos sintomas depressivos.

Além disso, mulheres em menopausa natural obtiveram melhora significativa no humor com o tratamento. Alexandra destaca ainda a importância do tratamento individualizado, falando que é crucial lembrar que a experiência de cada mulher é única.

“A TH pode ser benéfica para muitas, mas é essencial consultar um profissional de saúde para determinar o plano de tratamento mais adequado, com base nas necessidades individuais e no histórico médico”, explica a médica.

Ainda de acordo com Alexandra, o estudo reafirma a necessidade de um cuidado holístico durante a menopausa, abordando tanto os sintomas físicos quanto os emocionais. “Ao reconhecer a prevalência da depressão e explorar opções de tratamento como a TH, os profissionais de saúde podem empoderar as mulheres a navegar por essa fase com maior apoio e melhor bem-estar”, finaliza.

*Com informações da assessoria

