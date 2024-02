Café com Networking: Evento reúne mulheres empreendedoras em Manaus

Manaus (AM) — Manaus vai receber a 1ª Edição do evento batizado de Café com Networking (CCN). O evento ocorrerá no próximo dia 9 de março, a partir das 14h, no Calicantus Casa de Eventos, localizado na Rua Kamakamura, Portal do Japão, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da capital amazonense. As inscrições estão disponíveis AQUI. Mais informações pelo telefone (92) 994132387 ou @cassiasouzass_

A programação é realizada em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8, e visa apresentar o “Clube Mulher Brilhante” em uma tarde com muito networking, conteúdo e discussões voltadas para o empreendedorismo feminino, e visam fomentar negócios e parcerias estratégicas entre as participantes. Na ocasião, a comunicadora e jornalista Mirtes Salles irá ministrar a palestra “Comunicação Intencional para alavancar o seu Negócio”.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), mulheres são minoria quando o assunto é empreendedorismo e enfrentam burocracias como a falta de acesso a crédito, desigualdade salarial e dificuldade de conciliar a vida profissional com a pessoal. Segundo o órgão, o Brasil tem mais de 10 milhões de empreendedoras, 34% do total, sendo a maioria das classes C, D e E.

Mirando o aumento dos números de mulheres no empreendedorismo e para propor uma perspectiva com maior alcance para o sexo feminino, a embaixadora do “Clube da Mulher Brilhante” no Amazonas, empresária Cássia Souza, espera reunir um time de empreendedoras e gerar relacionamento para quem quer buscar o mesmo propósito.

“Vamos reunir mulheres empreendedoras e de várias áreas profissionais que desejam ampliar oportunidades de networking, parcerias e negócios em uma dinâmica aplicada dentro das ações do padrão do clube. Ainda teremos sorteios, momento de apresentação das participantes e iremos abrir também uma rodada de discussões para falar sobre temas que possam contribuir na gestão empresarial e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para que as participantes ampliem suas vendas, rede de relacionamento e parcerias”, afirma Cássia.

Segundo a empresária, coautora do livro “Empreender Nunca Foi Sorte”, de autoria do consultor empresarial Ícaro Gaspar, o empreendedorismo feminino é uma tendência crescente, sendo preciso expandir e otimizar esse crescimento por meio de ações e eventos.

“A crescente do empreendedorismo feminino tem um impacto significativo na economia brasileira, contribuindo para o aumento da produtividade, da geração de emprego e da renda”, analisa Cássia.

Cássia Souza se tornou embaixadora afiliada do clube após participar do evento Mulher Brilhante realizado em 2023 na capital paulistana, onde durante três dias de imersão teve contato com grandes empresárias e mentoras especialistas em negócios e empreendedorismo.

“Foi a partir desse contato que comecei a ampliar minha visão em relação ao universo do empreendedorismo feminino, pois passei a conviver e manter contato com participantes do clube de todas as capitais do Brasil. E nesse processo vi uma grande oportunidade de ajudar muitas mulheres na minha região, por meio dessa cultura, que não apenas possui ferramentas que elevam os seus negócios, mas que também direciona e reforça sobre a importância da expansão da rede de contatos”, conclui a empresária.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com cacau mais caro, páscoa 2024 promete ser mais cara

Instituição financeira abre nova agência em Manaus

1ª edição do Café com Networking no AM aborda empreendedorismo feminino