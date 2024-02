Rede de livrarias celebra Dia Internacional da Mulher ressaltando personagens revolucionárias

Campanha com tema "Mulheres que revolucionaram a história" presta homenagem às figuras femininas que deixaram impacto no mundo

No Dia Internacional da Mulher, não apenas são celebradas as conquistas das mulheres, mas também é ressaltada a importância da igualdade de gênero e do empoderamento feminino. A Livraria Leitura, como um espaço cultural que valoriza a diversidade e promove a inclusão, convida a comunidade a se unir nesta celebração das mulheres que inspiram outras mulheres.

Este ano, a campanha da livraria tem como tema “Mulheres que revolucionaram a história”, uma homenagem às figuras femininas que deixaram impacto no mundo. Desde líderes políticos e ativistas até cientistas e artistas, suas realizações inspiram e capacitam mulheres de todas as idades a perseguirem seus sonhos.

Mas esta não é apenas mais uma campanha – é um convite para uma pausa reflexiva. É um momento de autocuidado e celebração, onde a força feminina brilha.

Além de celebrar as mulheres que fizeram e continuam fazendo a diferença, a livraria também convida o público a refletir sobre questões sensíveis, como a violência contra a mulher. Por meio da página da campanha, é possível encontrar informações sobre denúncias e apoio.

Durante o período da campanha, de 27 de fevereiro a 12 de março de 2024, as 103 lojas da Livraria Leitura em todo o Brasil irão oferecer uma ampla variedade de livros a preços promocionais na revista, destacando mulheres revolucionárias que moldaram a história. Além disso, será disponibilizada uma curadoria exclusiva de títulos relacionados à campanha.

A Leitura acredita que a igualdade de gênero não é apenas uma questão de justiça, mas também uma necessidade para construir um mundo mais justo, inclusivo e pacífico para todos e quer ajudar a continuar as mulheres a escreverem suas histórias, disponibilizando cultura e conhecimento para que todas possam alcançar seu pleno potencial.

*Com informações da assessoria

