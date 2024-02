VÍDEO: influenciadora do Onlyfans revela bilhete com ameaça de vizinha

A influenciadora do Onlyfans, Lary Cubas mostrou um bilhete que recebeu em suas redes sociais, nele a modelo mostra a vizinha pedindo para que ela deixasse de circular com roupas curtas pelo prédio, ela conta que recebeu o pedido após sair de pijama pelo condomínio para receber um pedido de delivery na portaria.

“Desci como estava em casa, de pijama e chinelo. Quando sai no elevador, a tal vizinha estava chegando com o marido. Ele não tirou o olho de mim. Acho que ali começou a confusão. Gostosofobia é real, não é a primeira vez que tentam me censurar, que tentam me dizer o que posso ou não usar. Parece bobeira, mas é horrível. Me sinto culpada, humilhada”,

desabafou a influencer em suas redes sociais.