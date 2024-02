Uma briga entre vizinhos motivada por lixo terminou em morte, em Goiânia (GO), na última terça-feira (30), câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima arromba a porta e invade a casa do autor da facada.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os desentendimentos entre os dois já duravam anos, João Tovar Ataide, de 20 anos, aparece furioso, arromba a grade de proteção do apartamento do vizinho, dá socos e chutes, as imagens mostram João entrando no apartamento e minutos depois o vizinho que é comissário de bordo aparece fechando a porta.

A PM afirma que a briga entre os moradores era motivada por lixo que a avó do comissário, uma idosa diagnosticada com síndrome de Alzheimer jogava do sexto para o sétimo andar, onde a vítima morava. João foi até o apartamento do vizinho tirar satisfação encontrando a mãe do acusado quando a agrediu reagindo ao fato, o homem de 38 anos pegou uma faca, a vítima foi para cima e levou uma facada no lado esquerdo do abdômen.

Ainda de acordo com a PM, após as ameaças, a vítima invadiu o apartamento de José e agrediu fisicamente a mãe do suspeito. Diante da cena, o autor pegou uma faca, a vítima foi para cima e levou uma facada no lado esquerdo do abdômen. João Tovar chegou a receber atendimento médico, mas morreu no local.

Briga entre vizinhos motivada por lixo acaba em morte; veja vídeo. pic.twitter.com/76nNW8ICzt — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 2, 2024

PRISÃO

O acusado é réu primário e foi solto um dia após o crime, ele usará tornozeleira eletrônica por 90 dias, além de comparecer em juízo, o acusado está com restrições de horários e proibição de mudança de endereço sem aviso-prévio.

*Com informações do site Metrópoles

Leia mais

Ruptura na região genital foi a causa da morte de jovem após encontro com jogador, aponta laudo

Vizinhos acham corpo carbonizado dentro de quitinete em Manaus; VÍDEO

Foragido por duplo homicídio é preso no interior do Amazonas