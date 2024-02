Campanha “Empodera Elas”: Feira expõe produtos de artesãs em Manaus

Manaus (AM) — O Amazonas Shopping inicia na segunda-feira (4) a campanha “Empodera Elas”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). Em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o shopping realiza uma feira e artesanato com mulheres empreendedoras.

Ao todo, 20 artesãs cadastradas na Semtepi vão participar da ação, expondo bijuterias, produtos naturais, itens com temáticas dos bois Garantido e Caprichoso, caixas decorativas, bichos de pelúcia feitos de crochê, entre outros objetos. A feira ficará instalada até o dia 31 de março, no espaço cliente, localizado próximo à Praça de Alimentação do primeiro piso. No evento, o público encontrará produtos a partir de R$ 20.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a campanha “Empodera Elas”, da Allos, administradora do centro de compras, busca dar protagonismo às mulheres, mostrando a força e beleza das homenageadas do mês.

“A feira é uma oportunidade de as artesãs mostrarem o seu trabalho para o público que visita o Amazonas Shopping diariamente. Dessa forma estimulamos o empreendedorismo e o empoderamento do público feminino”, disse.

Ela reforça que a campanha tem como conceito central a mensagem: “Conectadas Somos Mais Fortes”. “Acreditamos que unindo nossas vozes, experiências e habilidades, podemos criar uma rede que inspira mudanças”, destaca.

Segundo o secretário da Semtepi, Radyr Jr, a parceria com o Amazonas Shopping é muito benéfica para as artesãs. “Com o fluxo de pessoas que o local recebe por dia, elas vão poder alavancar suas vendas, fazer novos contatos e com isso movimentar os seus negócios. É papel da secretaria buscar essas oportunidades de crescimento e exposição do trabalho, principalmente em um mês tão especial e dedicado as homenagens a elas”, destaca.

