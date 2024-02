Alquimia Amazônica: Cabeleireiro lança produto inovador para cabelos com curvatura em Manaus

As “Alquimias Amazônicas” consistem em um serviço personalizado feito pelo profissional com a utilização de produtos provenientes da Floresta Amazônica

Manaus (AM) — Imagina ter o produto de tratamento indicado para os cabelos produzido na sua frente pelo cabeleireiro? Essa é a nova proposta inovadora do Matheus dos Cachos, especialista em cabelos cacheados, ondulados e crespos, que será implementada a partir da próxima quinta-feira (29), de forma exclusiva, no Matheus Sant Studio, localizado no Centro de Manaus.

As “Alquimias Amazônicas” consistem em um serviço personalizado feito pelo profissional com a utilização de produtos provenientes da Floresta Amazônica que ajudarão na saúde e recuperação dos fios.

“Sei que o mercado trabalha de forma universal em todas as pessoas e cabelos, indo na contramão, utilizarei um formato personalizado e único para cada cliente. Em cada alquimia, será utilizado os ativos específicos necessários para o fio”, ressalta Matheus.

A necessidade constante de cuidar mais profundamente dos fios, de uma forma mais eficaz, foi o que motivou o profissional a entrar em uma nova fase da carreira. Unindo estudo técnico com as matérias-primas da região, o serviço de alquimia é ideal para quem quer utilizar ativos mais naturais em cabelos com curvatura. Em comparação com os ativos sintéticos, os vegetais e naturais têm maior similaridade e compatibilidade ao cabelo humano.

“Por conta da ancestralidade indígena que nossa região carrega, os fios dos nortistas são mais grossos, tendo maior dificuldade de absorção de nutrientes. E na nossa Floresta temos os ativos perfeitos para o nosso tipo de cabelo. O funcionamento das células humanas e das plantas são compatíveis, tendo assim, maior eficiência em absorção”, explica o profissional.

A Alquimia será feita utilizando uma base neutra, usada em todas as formulações de cremes do mercado, que será potencializada por ativos regionais para uma maior performance no tratamento dos cabelos, de acordo com a necessidade do cliente.

As matérias-primas da Alquimia Amazônica do Matheus dos Cachos são o óleo e a manteiga de tucumã, óleo e manteiga de cupuaçu, óleo de castanha, óleo de pracaxi, entre outros ativos naturais da região. Por serem ricos em aminoácidos e altamente nutritivos, promovem maior beleza nos fios com hidratação, nutrição e redução de frizz, além de servirem para todos os tipos de cabelos.

