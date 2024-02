Homem é preso em flagrante por homicídio, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 38 anos, foi preso por homicídio, na madrugada desta quinta-feira (29), na av. Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, após a equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) ser abordada por uma pessoa que estava ensanguentada.

A vítima, um homem de idade não informada, disse que tinha acabado de ser esfaqueado e apontou para a direção do autor das facadas que, naquele momento, fugia. Em seguida, a vítima desmaiou e caiu no chão.

Os policiais militares alcançaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com ele foi encontrada a faca utilizada para lesionar o outro homem. Ao ser questionado sobre a autoria do crime, ele confirmou o ato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ao chegar, constatou o óbito da vítima.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Com informações da assessoria

