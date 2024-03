Em Manaus, inscrições para o festival de cinema ‘Close’ iniciam nesta sexta-feira (1º)

Manaus (AM) – As inscrições para a 1ª edição de “Close”, festival de cinema realizado pela Cacique Produções dedicado a obras de ficção e documentário, com temáticas relacionadas ao universo LGBTQIAPN+, iniciam nesta sexta-feira (1) e encerram no dia 30 de abril.

O projeto foi contemplado na Lei Paulo Gustavo por meio do Edital Manaus Identidade Cultural Audiovisual, com apoio do Concultura, Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal.

As inscrições podem ser feitas pelo link, que também está disponível na bio do Instagram @caciqueproducoes. No mesmo link os candidatos podem acessar o regulamento completo do festival.

Segundo o idealizador e diretor executivo do festival, Wallace Abreu, o Close abre uma importante janela cinematográfica à diversidade nas telas brasileiras.

“No campo audiovisual há um grande quantitativo de obras que permeiam esse universo, mas não há tantos espaços para exibição dessas produções. O ‘Close’ chega ampliando essa janela, trazendo um novo horizonte para esse universo, dando visibilidade a artistas e produções regionais, nacionais e internacionais”, destacou.

Podem se inscrever produtores e realizadores audiovisuais acima de 18 anos, com curtas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2021, com duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos do filme. No ato da inscrição, o responsável deverá apresentar obrigatoriamente o link para visualização ou download do filme, acompanhado da senha de acesso (quando for o caso).

Obras gravadas em outros idiomas que não seja a língua Portuguesa só serão aceitas caso disponham de versão dublada ou legendada. Todos os filmes inscritos serão avaliados por uma comissão de seleção, sendo escolhidas as obras que melhor se adequarem artística e tecnicamente aos requisitos do festival.

A lista dos filmes selecionados será divulgada no dia 03 de junho de 2024 e não caberá, em nenhuma hipótese, recursos às decisões da comissão de seleção. Após a divulgação dos filmes escolhidos, os responsáveis pelas inscrições terão até 10 dias úteis para envio do link para download, contendo a versão de exibição da obra selecionada.

*Com informações da assessoria

