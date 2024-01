Festival Tupinanquim realiza evento em alusão ao Dia do Quadrinho, em Manaus

Evento junta diversos grupos do mundo geek em evento gratuito, no Palacete Provincial

Manaus (AM) – O I Festival Tupinanquim será realizado neste final de semana, nos dias 27 e 28, no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro), das 10h às 19h, para reunir os apaixonados por Cultura Pop, quadrinhos e o mundo nerd. O evento tem entrada franca e é livre para todos os públicos.

Com foco no Dia do Quadrinho Nacional, celebrado dia 30 de janeiro, o Festival reúne artistas visuais de diversos nichos, fã-clubes e jogos on e offline, como os boardgames e Realidade Aumentada, e oficinas para aqueles que queiram aprender a desenhar ou aprimorar suas técnicas.

“Tudo é gratuito para o público, dos games com o Pokémon Go a workshop de cartoon que será ministrado pelo artista Romahs Mascarenhas, roteirista da Turma da Mônica”, apontou o CEO do 1 Minuto Nerd e coordenador-geral do I Festival TupiNanquim, Átila Simonsen.

Realizado pelos criativos 1 Minuto Nerd e Geek One, o evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM), “que entendem e fomentam o empreendedorismo dos desenhistas e artesãos participantes do evento”, afirmou Átila.

Programação variada

O I Festival Tupinanquim terá oficinas, mesas-redondas e bate-papo dos mais variados, assim como exposições que irão maravilhar o público que for ao Palacete Provincial. Começando no sábado (27), a partir das 10h, haverá o Workshop de Construção de Foguetes usando garrafas pet. Ainda no primeiro dia, acontecem rodadas de jogos de tabuleiro e troca de cartas Pokémon, entre outras atividades.

Para o dia 28, as oficinas de Criação de personagens sci-fi e de capa de Histórias em Quadrinhos serão ministrados por Carol Peace e Leon Sarmento, respectivamente. No auditório, a exposição da Empire Diorama leva ao público cenas de filmes clássicos do mundo geek. Além disso, é possível aprender, na prática, como desenhar nos estilos Cartoon e Nanquim.

A Feira de Economia Criativa acontece em parceria com a Feira das Cores e o Swordplay estará ensinando arquearia e princípios do esporte. “Nos bate-papos, falaremos sobre Mitologia e Folclore Nacionais em HQs, o que vem em Star Wars em 2024, além das atividades do projeto Férias divertidas”, finaliza Átila.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

2ª edição do ‘Meu Bloquinho’ ocorre no dia 11 de fevereiro em Manaus

Concurso no interior do Amazonas oferece 651 vagas do nível fundamental ao superior

Marcia Novo e George Japa lançam hit baré ‘Surubim’ para agitar Carnaval amazonense