UEA realiza 4ª Mostra Fissura do Projeto de Extensão Circuito de Teatro

Manaus (AM) – Com objetivo de ampliar as suas atividades acadêmicas, por meio de mostras indo ao encontro do público em espaços educacionais e artísticos situados na zona Norte e no Centro de Manaus, a Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA) realizará, no período de 28 de fevereiro a 2 de março, a 4ª Mostra Fissura do Projeto de Extensão Circuito de Teatro, Performatividade e Produção Cultural do curso de Teatro.

A mostra é realizada em parceria com em parceria com a Escola Estadual Maria do Céu Vaz D’Oliveira, Teatro Gebes Medeiros, UniNorte e o Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA/Ufam).

O projeto de extensão e pesquisa está em atividade há dois anos, idealizado e coordenado pelo professor Wellington Dias. Atualmente conta com dez bolsistas acadêmicos do curso de Teatro da Esat/UEA que estão cursando desde os primeiros até os últimos períodos da graduação. O projeto tem o apoio do edital 074/2023 do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Universitária (Padex) e da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex).

A programação é composta por três oficinas artísticas, 1 comunicação oral de pesquisa acadêmica e 13 espetáculos teatrais, em sua maioria oriundos dos componentes curriculares do curso de Teatro ministrados no semestre 2024/1 e conta com artistas convidados.

Nesta quarta edição, a “Mostra Fissura” amplia o alcance das suas atividades indo ao encontro do público em espaços educacionais e artísticos situados na zona norte e no centro da capital amazonense. Toda a programação da Mostra é gratuita e para o público ter acesso, basta ir aos espaços onde serão realizadas as atividades. Ao final de cada apresentação teatral haverá uma roda de conversa entre artistas e o público como forma de proporcionar mediação cultural e troca de impressões sobre as experiências cênicas assistidas.

Programação

Quinta-feira (29)

Auditório da UniNORTE

Endereço: Rua 10 de julho, 873-Centro

15h às 16h- Comunicação Oral: As Filhas de Eva: Comparativos da Prostituição no centro de Manaus (1910-2023) – com Thayná Liartes e Narciso Freitas

16h às 17h30- Oficina Vivências Teatrais para Atores e Não Atores- Com Thayná Liartes

CAUA- Centro de Artes da UFAM (Centro)

Endereço: R. Monsenhor Coutinho, 724 – Centro

17h30- TIBIRA

18h- AQUELA SAUDADE

18h45- ARMAZENAMENTO NA NUVEM

19h30- MARIAS

20h15- CULTO DAS PRIMÍCIAS

Sexta-feira (1)

CAUA- Centro de Artes da UFAM (Centro)

18h-18h30- MANEQUIM

18h45- EIS QUE (AMAR)GOU

19h30- A CANDIDATA

Sábado (2)

CAUA- Centro de Artes da UFAM (Centro)

19h- DEUS É MÃE, NÃO É PADRASTO, NÃO! SERÁ?

19h45- MUCAMA

20h30- COMPARAÇÕES E DESTRUIÇÕES

21h- PEÇA CORAÇÃO

Os interessados podem acessar mais informações no link.

